Stadio comunale bando per la gestione Si parte da 14mila euro all' anno

Il Comune di Mondragone ha avviato le procedure per affidare in concessione pluriennale lo stadio comunale “G. Conte” di via Padule. Si tratta di un impianto sportivo centrale per la cittĂ , che nelle intenzioni dell’amministrazione dovrĂ diventare un punto di riferimento per l’attivitĂ sportiva. 🔗 Leggi su Casertanews.it

