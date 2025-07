Stabilizzare i docenti precari per il sostegno

"L’informativa ricevuta in Provveditorato restituisce un quadro estremamente preoccupante per l’avvio del prossimo anno scolastico". Così Anna Cassanelli, segretaria Flc Cgil di Siena, preoccupata per l’applicazione del Decreto ministeriale 3225 che introduce la possibilitĂ , su richiesta delle famiglie, di confermare per il 20252026 i docenti di sostegno giĂ assegnati agli alunni nell’anno in corso. "Le famiglie – spiega Cassanelli – hanno potuto presentare domanda entro il 31 maggio al dirigente scolastico, che ha poi verificato la disponibilitĂ dell’insegnante e comunicato l’esito all’Ufficio Scolastico, alla famiglia e al docente entro il 15 giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Stabilizzare i docenti precari per il sostegno"

In questa notizia si parla di: docenti - sostegno - stabilizzare - precari

Sostegno Indire: obiettivo 19mila docenti specializzati entro Dicembre 2025. A dirlo il Presidente - " Siamo pronti a specializzare complessivamente circa 19mila docenti di sostegno entro dicembre ", è l'apertura di una intervista rilasciata dal Presidente Francesco Manfredi ad Italia Oggi nell'edizione di oggi a Pagina 34, intervista a firma di Alesssandra Ricciardi.

Conferma docenti sostegno, Uil Scuola chiede il ritiro del decreto. D’Aprile: “Molti posti non ci saranno, così non si garantisce la continuità didattica” - L’introduzione del Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025 sta suscitando forti reazioni nel settore scolastico, in particolare per quanto riguarda i posti di sostegno.

Corsi docenti di sostegno Indire, CNDDU: “Preoccupa la situazione di potenziale esclusione di numerosi insegnanti di ruolo” - CNDDU - Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione per la situazione di potenziale esclusione dai percorsi di formazione Indire destinati ai docenti di sostegno, che coinvolge numerosi insegnanti di ruolo, tra cui quelli appartenenti alla classe di concorso A046 – Discipline giuridiche ed economiche, i quali hanno maturato tre anni di servizio sul sostegno in virtù di assegnazioni provvisorie interprovinciali disposte dagli Ambiti Territoriali Provinciali (ATP) presso istituti secondari di primo grado.

Il Ministro Giuseppe Valditara ha firmato il Decreto per le #assunzioni dei #docenti nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2025/2026, per un totale di 48.504 posti, dei quali 13.860 sul sostegno. Con un successivo Decreto del Ministro, Vai su Facebook

Stabilizzare i docenti precari per il sostegno; Due docenti su tre restano precari: l'allarme del sindacato per gli insegnanti di sostegno; Stabilizzazione precariato, piĂą posti di sostegno, docenti tutor e orientatori, incremento salariale. SCARICA Atto indirizzo Ministero per il 2025.

Altro che precari o edilizia scolastica, il governo stanzia 260 milioni di euro per le polizze sanitarie private del comparto - È questa la cifra stanziata dal governo Meloni per la scuola. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Sostegno scolastico: in provincia di Grosseto ci sono i docenti, ma il governo non li assume - Stabilizzarli è un atto di giustizia e un investimento sulla qualità della scuola». Da msn.com