Una scossa di terremoto ha svegliato nella notte migliaia di residenti in provincia di Avellino, generando paura e preoccupazione. L’evento sismico, registrato tra martedì 29 e mercoledì 30 luglio 2025, è stato avvertito distintamente in diverse zone dell’ Irpinia. Sui social network si sono moltiplicati in pochi minuti i messaggi di cittadini allarmati, molti dei quali hanno raccontato di essere stati svegliati nel cuore della notte da un forte boato. Il sisma ha avuto un’intensitĂ di magnitudo 3.5 e si è verificato alle ore 2:54 italiane, quando gran parte della popolazione stava dormendo. Nonostante non siano stati segnalati danni a persone o edifici, l’impatto psicologico è stato significativo, con numerosi abitanti usciti in strada per precauzione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Sta tremando tutto”. Scossa di terremoto in Italia, tanta paura tra gli abitanti

