Sta costruendo caveau per bombe nucleari | cosa c' è dietro la strana mossa Usa

Caveau ad alta sicurezza incastonati all'interno di container standard per consentire ai comandanti militari statunitensi di conservare, in modo migliore e in massima sicurezza, armi nucleari e altri beni sensibili. Sono queste le ultime singolari strutture in fase di realizzazione negli Usa che potrebbero presto consentire a Washington di dispiegare bombe letali (e non solo) in basi remote sparse nel Paese. I primi prototipi del suddetto caveau dovrebbero essere presentati nel corso di un'imminente esercitazione. I Sandia National Laboratories, che fanno capo al Dipartimento dell'Energia, hanno cos√¨ recentemente condiviso i dettagli del progetto Mobile Vault. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - "Sta costruendo caveau per bombe nucleari": cosa c'√® dietro la strana mossa Usa

Sta costruendo caveau per bombe nucleari: cosa c'è dietro la strana mossa Usa.

