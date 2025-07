St ad Agrate 1.490 eccedenze I sindacati | sì al tavolo permanente

"Un tavolo permanente per trovare soluzioni condivise": ieri i sindacati sono tornati sul percorso messo a punto al ministero delle Imprese "per il futuro di St". L’azienda "ha parlato di 1.490 lavoratori ’in eccedenza’ nel polo brianzolo e di 206 a Catania e propone – spiegano le sigle – di gestire la fase di ‘transizione occupazionale’ ricorrendo a strumenti di natura conservativa, come prepensionamenti, pensionamenti, uscite volontarie". "La Regione – ricordano Fim, Fiom, Uilm, Usb, Fismic, Ugl – non ha voluto firmare l’intesa ritenendo che il ruolo di Agrate non sia stato chiarito, nonostante quando espresso dai manager, mentre la Regione Sicilia ha ricordato di aver deliberato un cofinanziamento fino a 300 milioni di euro dell’accordo di programma sottoscritto lo scorso maggio e relativo al sito di Catania che guarda al 2032". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In questa notizia si parla di: agrate - sindacati - tavolo - permanente

St di Agrate, prima tegola sui lavoratori: bloccati 97 contratti a termine. La preoccupazione dei sindacati - Agrate (Monza) – Nuovo tavolo al Pirellone sulla crisi St, la Regione ha convocato la multinazionale del chip e i sindacati il 16 maggio.

"STMicroelectronics, a Catania si assume ad Agrate si licenzia": la rabbia dei sindacati (e che cosa chiedono non solo all'azienda) - STMicroelectronics: la situazione (in Brianza) è sempre più tesa. Mentre il colosso dei microprocessori ha annunciato di investire sul sito di Catania con la previsione di assumere oltre 2mila lavoratori, ad Agrate Brianza è arrivata la prima doccia fredda: entro l’estate non verranno rinnovati i.

Alla StM di Agrate Brianza gli esuberi salgono a 5mila, “ma la la società non si dividerà ”. L’allarme dei sindacati - Agrate Brianza (Monza), 5 giugno 2025 –  I sindacati rilanciano l’allarme, “urgente il tavolo al ministero su St”, il governo smentisce l’ipotesi di una scissione della multinazionale dei semiconduttori e il ceo Jean Marc Chéry annuncia a Parigi il raddoppio degli esuberi, non più 2.

St, ad Agrate 1.490 “eccedenze“. I sindacati: sì al tavolo permanente; STMicroelectronics di Agrate, i sindacati uniti: Ritiro degli esuberi e sospensione di trasferimenti di tecnologia; STMicroelectronics, ecco il futuro del sito di Agrate Brianza (che non piace a sindacati, Regione e Governo).

Futuro della STMicroelectronics di Agrate, il tavolo al ministero reso permanente - The post Futuro della STMicroelectronics di Agrate, il tavolo al ministero reso permanente appeared first on Il Cittadino di Monza e Brianza. Scrive msn.com

STMicroelectronics di Agrate, i sindacati uniti: “Ritiro degli esuberi e sospensione di trasferimenti di tecnologia” - 500 i lavoratori “in eccedenza” alla STMicroelectronics di Agrate Brianza oltre ad altri 206 nel sito di Catania. Riporta msn.com