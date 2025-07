SSC Napoli comunicato ufficiale | la prima diagnosi sull’infortunio di Olivera

Grande preoccupazione tra i tifosi del Napoli per l’infortunio di Mathias Olivera: la SSC Napoli ha diramato un comunicato ufficiale con la prima diagnosi. Cominciato il ritiro di Castel di Sangro in casa Napoli, con la squadra azzurra che ha così iniziato gli ultimi lavori che porteranno all’inizio della prossima stagione. C’è ancora tanto da fare per Antonio Conte a la rosa azzurra che dovrĂ farsi trovare pronta per quello che sarĂ il punto di Start della Serie A. Dopo quanto fatto in quel di Dimaro Folgarida, la speranza è quella di poter completare l’organico con gli ultimi colpi di mercato, andando così a mettere mano sulla squadra a disposizione di Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

