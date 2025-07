SSC Napoli adesso è ufficiale | ecco cosa accadrà durante il ritiro di Castel di Sangro

Comunicata una notizia ufficiale sul ritiro degli azzurri in Abruzzo: tifosi stupiti. Continua la preparazione estiva del Napoli. Dimaro è stata la sede della prima parte del ritiro del club azzurro: tantissimi tifosi hanno raggiunto il Trentino per incoraggiare il più possibile la rosa partenopea. Adesso i campioni d’Italia si apprestano ad iniziare la seconda parte della preparazione a Castel di Sangro. Nel frattempo pochissimi minuti fa è arrivata una comunicazione ufficiale da parte del Napoli riguardo il ritiro degli uomini di Antonio Conte a Castel di Sangro. Pubblicata la programmazione ufficiale del ritiro del Napoli a Castel di Sangro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - SSC Napoli, adesso è ufficiale: ecco cosa accadrà durante il ritiro di Castel di Sangro

