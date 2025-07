Squadre quasi al completo a due mesi dalla prima giornata Guduric e non solo Milano davanti a tutte

La LBA si autodefinisce per la prossima stagione con il calendario completo, rigorosamente asimmetrico. Le squadre lombarde, a più di due mesi dal via, sono per lo più complete. Davanti a tutti ovviamente l’ Olimpia Milano, che ha salutato proprio ieri Fabien Causeur, in odore di ritiro. In attesa dell’idoneità sportiva per Leonardo Totè, rivoluzione con sette acquisti dopo un’annata fallimentare, con Peppe Poeta primo assistente e futuro successore di Ettore Messina. Servirà del tempo per rimettere in “bolla“ una serie di giocatori che arrivano da stagioni complesse, e non casualmente Nebo e Cancar non hanno ottenuto il via libera per Eurobasket 2025, ma il talento resta enorme e un roster a 17 uomini non si era mai visto ad inizio stagione in Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Squadre quasi al completo a due mesi dalla prima giornata. Guduric e non solo, Milano davanti a tutte

In questa notizia si parla di: squadre - completo - mesi - milano

Basket: il quadro completo delle squadre italiane nelle Coppe europee - Con le comunicazioni degli ultimi giorni si è ufficialmente chiuso il cerchio delle squadre italiane nelle Coppe europee del basket maschile e femminile.

Serie C, ufficializzati i ripescaggi: tre squadre riammesse, organico al completo - Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso della riunione odierna, il Consiglio Federale ha reintegrato l’organico di Lega Pro, riammettendo la società  Aurora Pro Patria  – in luogo dell’intervenuta dichiarazione giudiziale della Lucchese 1905 e della conseguente non ammissione al campionato -, e le società  Inter Under 23  (la quarta seconda squadra  nella storia del calcio italiano) e Ravenna FC secondo l’ordine stabilito con il criterio dell’alternanza per i ripescaggi.

Calcio, il calendario completo della Serie C per le squadre toscane e umbre - Firenze, 28 luglio 2025 – È nata la Serie C Sky Wifi 2025-26 con il sorteggio dei calendari. Si partirà subito forte nel weekend del 24 agosto con partite che si preannunciano spettacolari: all’Armando Picchi di Livorno arriverà la Ternana per un grande match del girone B, che raggruppa le squadre toscane e umbre.

Filippo Conca, forte ora del tricolore sulle spalle, si toglie qualche sassolino ? “Sono stati mesi difficili dopo essermi ritrovato senza contratto alla fine dell’anno scorso. Dopo anni di sacrifici per le squadre in cui ho corso... Avevo due scelte: o smettere o co Vai su Facebook

Calendario Eurolega, è ufficiale: tutte le partite di Virtus e Olimpia; “Ho scommesso anche sulla mia squadra. Ero arrivato a 150mila euro al mese”: le dichiarazioni di…; Euroleague, Olimpia Milano-AS Monaco: come vedere la diretta in tv e in streaming.

Squadre quasi al completo a due mesi dalla prima giornata. Guduric e non solo, Milano davanti a tutte - La LBA si autodefinisce per la prossima stagione con il calendario completo, rigorosamente asimmetrico. Scrive sport.quotidiano.net