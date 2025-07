Squadra mobile Cocaina sotto i fiori Scoperto e arrestato

Un uomo arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si è conclusa così un’attività predisposta dal personale della Squadra mobile della Questura cittadina che aveva come obiettivo – appunto – il contrasto ai reati inerenti agli stupefacenti. I poliziotti, nei giorni scorsi, avevano organizzato un servizio mirato in piazza de’ Maria dove nella tarda mattinata hanno individuato una persona che era sotto controllo da un po’ di tempo. Il personale della Squadra mobile ha seguito i movimenti e gli spostamenti all’interno della piazza dell’uomo che ad un certo punto ha tirato fuori dalle tasche un involucro (che una volta recuperato è risultato essere un calzino) e lo ha infilato sotto una fioriera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Squadra mobile. Cocaina sotto i fiori. Scoperto e arrestato

In questa notizia si parla di: squadra - mobile - sotto - arrestato

Francesco D’Antonio è il nuovo dirigente della Squadra Mobile di Chieti - Si è insediato lunedì 13 maggio il nuovo dirigente della Squadra Mobile della questura di Chieti: si tratta del commissario capo Francesco D’Antonio, 32 anni, originario di Giulianova.

Questura di Terni, un nuovo dirigente per la squadra mobile: ecco chi è - Il commissario capo della polizia di Stato Lorenzo Lucattoni è il nuovo dirigente della squadra mobile della questura di Terni.

Questura di Terni, un nuovo dirigente per la squadra mobile: ecco chi è - Il commissario capo della polizia di Stato Lorenzo Lucattoni è il nuovo dirigente della squadra mobile della questura di Terni.

È stato arrestato a Bolzano dalla Polizia di Stato un cittadino straniero ricercato all’estero per omicidio. L’uomo, utilizzando false generalità , da anni lavorava in Italia come badante. Grazie alle indagini condotte dagli investigatori della Squadra Mobile e ai risc Vai su Facebook

Poliziotti #Squadramobile Ascoli Piceno e #Sisco Ancona hanno arrestato 14 persone, di cui 2 ai domiciliari per traffico di droga. L'associazione, legata in passato con la 'Ndrangheta, aveva base in una casa abusiva da Ascoli dove nascondeva droga e armi s Vai su X

la Squadra Mobile di Grosseto arresta una persona trovata in possesso di varie dosi di cocaina; Grosseto, nasconde cocaina sotto una fioriera in piazza: arrestato pusher con droga e contanti; Nasconde cocaina in un calzino, poi lo nasconde sotto una fioriera: arrestato in centro.

Nasconde cocaina in un calzino, poi lo nasconde sotto una fioriera: arrestato in centro - La squadra mobile della Polizia d Grosseto ha arrestato un uomo trovato in possesso di cocaina nascosta in un calzino ... Come scrive grossetonotizie.com

Grosseto, nasconde cocaina sotto una fioriera in piazza: arrestato pusher con droga e contanti - Un uomo arrestato a Grosseto per spaccio di cocaina: la Squadra Mobile lo ha sorpreso in piazza de Maria con droga e denaro contante. Scrive virgilio.it