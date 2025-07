Spritz | l' aperitivo più amato dai Trevigiani ecco come lo fanno nelle altre città

Lo spritz è un appuntamento immancabile a fine giornata, ma anche a metà in Veneto. Apprezzato dai giovani, ma anche dagli avventori delle osterie che giocano a carte e dalle donne perchè poco alcolico. È il re incontrastato delle serate estive, ma anche di tutte le altre stagioni. E' lo spritz. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Al via l’Aperitivo Festival di Milano: gli italiani fanno fatica a rinunciare allo spritz - L’aperitivo è un rito che si trasforma nel tempo, ma a cui gli italiani difficilmente rinunciano. Secondo un’analisi condotta da Cga by Niq per l’Aperitivo Festival, che si tiene dalle.

Spritz: il cocktail che racconta l’Italia dell’aperitivo - Nel panorama dei cocktail italiani, lo Spritz rappresenta molto più di una semplice bevanda: è un simbolo culturale, una tradizione che attraversa generazioni e un rito collettivo che scandisce il momento dell’aperitivo.

Spritz Day il 1 agosto: storia e ricette dell'aperitivo più amato dai Vicentini - Negli anni ’70, Aperol fece dello spritz il suo cavallo di battaglia, contribuendo alla sua esplosione popolare. Segnala vicenzatoday.it

A Natale piace l'aperitivo homemade: per oltre 6 italiani su 10 è un ... - A Natale vince dunque l’aperitivo homemade, con lo Spritz che si conferma in assoluto il cocktail irrinunciabile per due italiani su tre, nettamente davanti a Negroni (22,9%), Mojito (22,8%) e ... ilmessaggero.it scrive