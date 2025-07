Sport e maternità serve il professionismo per essere tutelate

Firenze, 30 luglio 2025 – Allontanata perché incinta. Lo ha denunciato Asia Cogliandro, pallavolista di Perugia, che con le sue parole ha riportato a galla un problema spesso al centro delle cronache: la maternità intesa come un ostacolo, soprattutto nel caso di sportive non professioniste. Ma secondo il club umbro la ricostruzione fornita dall'atleta sarebbe “capziosa e priva di fondamento”, perché non ci sarebbe stato alcun licenziamento. Anzi. “È stata tutelata”, dice il club, Black Angels Perugia, che augura il meglio alla sua ex atleta e soprattutto auspica che la vicenda serva “ad accendere i riflettori sulla necessità di introdurre una disciplina che regoli con maggiore chiarezza il percorso della maternità, a tutela sì delle società ma soprattutto delle stesse atlete”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sport e maternità, “serve il professionismo per essere tutelate”

