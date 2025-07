Spider-Man | nuove rivelazioni sulla collocazione temporale del film

Le prime immagini dal set di Spider-Man: Brand New Day, ambientato a Glasgow, in Scozia, hanno suscitato grande interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Questi scatti svelano dettagli importanti sulla collocazione temporale del film all’interno dell’universo Marvel e suggeriscono possibili collegamenti con altri titoli della saga cinematografica. Analizzeremo le informazioni disponibili riguardo alla timeline, ai personaggi coinvolti e alle anticipazioni sul contenuto narrativo. collocazione temporale di Spider-Man: Brand New Day. Le immagini mostrano cartelli che indicano lavori in corso su un edificio a New York, con una data di completamento prevista per dicembre 2027. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Spider-Man: nuove rivelazioni sulla collocazione temporale del film

In questa notizia si parla di: spider - collocazione - temporale - film

Alcune foto dal set di Spider-Man: Brand New Day potrebbero confermare la sua collocazione temporale - Spider-Man: Brand New Day è ufficialmente entrato in produzione. Le riprese del quarto film con protagonista l’arrampicamuri interpretato da Tom Holland inizieranno il 31 luglio a Glasgow, in Scozia, secondo l’emittente locale STV News, che segnala chiusure stradali fino al 15 agosto.

Spider-Man: Brand New Day, una foto del set suggerisce la collocazione temporale del film - Spider-Man: Brand New Day, una foto del set suggerisce la collocazione temporale del film Le prime foto dal set di Spider-Man: Brand New Day a Glasgow, in Scozia, sono state pubblicate online e sembrano rivelano quando il film si colloca nella timeline del Marvel Cinematic Universe.

Film di Spider-Man in ordine cronologico: da Tobey Maguire a Tom Holland; Per vedere film e serie Marvel in ordine cronologico ti serve questa lista (corretta e ordinatissima); Spider-Man: Far From Home, tutto ciò che svela il nuovo trailer sul primo film dopo Avengers: Endgame.

Alcune foto dal set di Spider-Man: Brand New Day potrebbero confermare la sua collocazione temporale - Man: Brand New Day potrebbero confermare la sua collocazione temporale proviene da Metropolitan Magazine. Come scrive msn.com

Spider-Man: Brand New Day ha già risposto alla domanda che i fan si fanno da anni - Man: Brand New Day, rende coerente le recenti novità sull'universo Marvel ... Riporta bestmovie.it