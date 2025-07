Spider-Man | Brand New Day una foto del set suggerisce la collocazione temporale del film

Le prime foto dal set di Spider-Man: Brand New Day a Glasgow, in Scozia, sono state pubblicate online e sembrano rivelano quando il film si colloca nella timeline del Marvel Cinematic Universe. Come si può vedere nella foto qui riportata, sono stati affissi cartelli che indicano che sono in corso lavori di costruzione su un edificio a New York che dovrebbe essere completato nel “dicembre 2027”. Gli eventi di Captain America: Brave New World si sono svolti tra il 2026 e il 2027, mentre Thunderbolts* è ambientato nel 2027. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Liza Colón-Zayas di The Bear si unisce al cast di Spider-Man: Brand New Day - Liza Colón-Zayas, interprete di uno dei personaggi preferiti dai fan nella serie The Bear su Disney+, ha concluso un accordo per unirsi a Spider-Man: Brand New Day, il quarto capitolo della saga di Spider-Man di Sony Pictures e Marvel Studios.

Spider-Man: Brand New Day: Liza Colón-Zayas (The Bear) Entra nel Cast del Film MCU!

Spider-Man: Brand New Day, i tre villain del film svelati a un evento Disney? Rivelazioni a sorpresa - Nuove anticipazioni sulla nuova avventura standalone di Spider-Man sarebbero state rivelate poche ore fa nel corso della Disney Blockbuster Consumer Products, che ha avuto luogo ieri sera a Las Vegas.

Spider-Man: Brand New Day, un nuovo rumor lo paragona a Spider-Man: La serie animata!