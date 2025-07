Spider-Man | Brand New Day nuove immagini dal set rivelano un volto misterioso e scatenano le teorie dei fan

Le nuove foto dal set di Spider-Man 4 mostrano un poster con un uomo ricercato: svelata la sua identit脿, ma non 猫 chi i fan pensavano. Le nuove foto dal set di Spider-Man: Brand New Day stanno facendo discutere il web. In particolare, un'inquadratura apparentemente secondaria ha scatenato un'ondata di speculazioni tra gli appassionati: in un poster di ricercati, visibile sullo sfondo di una scena, compare il volto di un uomo misterioso con occhiali. I fan, subito attivissimi, hanno ipotizzato potesse trattarsi di Bruce Banner, alias Hulk, interpretato da Mark Ruffalo nel Marvel Cinematic Universe. 🔗 Leggi su Movieplayer.it 漏 Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, nuove immagini dal set rivelano un volto misterioso e scatenano le teorie dei fan

