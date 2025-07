Spiagge il pienone che non c’è | Le prenotazioni sono arrivate Ma sono soprattutto last minute

di Gaia Parrini È un silenzio atipico, rotto soltanto dal rompersi delle onde sulla battigia e dagli ombrelloni mossi dal vento. È un silenzio, quello che domina sul litorale che da Viareggio arriva fino a Forte dei Marmi, che ha segnato, per le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari della zona, un luglio diverso: atipico e altalenante. Un mese, salutato con la speranza di un agosto diverso, più partecipato e vissuto, che ha visto le spiagge riempirsi, di turisti e forestieri insieme ai clienti stagionali e abituali, soltanto nei weekend. "Le prenotazioni ci sono, ma anche chi prenota sembra rinunciare ai giorni infrasettimanali, in cui la città è vuota – racconta Tommaso Magnani, presidente dei balneari di Viareggio –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spiagge, il pienone che non c’è: "Le prenotazioni sono arrivate. Ma sono soprattutto last minute"

In questa notizia si parla di: sono - spiagge - pienone - prenotazioni

Bandiere blu 2025, ecco quali sono le spiagge italiane premiate - Sono quindici le nuove località italiane che quest’anno potranno esporre la Bandiera Blu, simbolo internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle spiagge che si distinguono per l’elevata qualità delle acque e dei servizi.

Mare, assegnate le Bandiere Blu 2025: sono 487 le spiagge migliori d’Italia (20 in Campania) - Sono 246 le località rivierasche e 84 gli approdi turistici che potranno fregiarsi del riconoscimento  Bandiera Blu 2025.

Bandiere Blu 2025: quali sono le spiagge italiane migliori dell’anno - Sono appena state rivelate le Bandiere Blu 2025, i riconoscimenti assegnati ogni anno alle migliori spiagge d'Italia: ecco quali sono le regioni che hanno ottenuto il maggior numero di premi.

CHIOGGIA, LA SAGRA DEL PESCE FA IL PIENONE: PRESENZE IN AUMENTO DEL 20% La Sagra del Pesce di Chioggia si conferma uno degli eventi enogastronomici più rilevanti del Veneto e non solo. L’edizione 2025, la numero 86, si è chiusa con numer Vai su Facebook

Spiagge, il pienone che non c’è: Le prenotazioni sono arrivate. Ma sono soprattutto last minute; Gargano sold out, la Puglia fa il pienone. Il ponte del 2 giugno primo test dell'estate; Tuffi e tintarella, prove d'estate a Porto San Giorgio: «Sulle spiagge è stato il pienone».

Caos prenotazioni nelle spiagge sarde a numero chiuso: a Punta Molentis accesso solo con Spid - Ma farlo in ordine sparso e caotico come succede da Tuerredda alla Pelosa, passando per Cala Mariolu e ... Come scrive unionesarda.it

La Pelosa, è record di prenotazioni: mille posti occupati in 59 secondi - Quasi 10mila richieste al giorno per i 1500 ticket disponibili per la spiaggia gioiello di Stintino. Scrive msn.com