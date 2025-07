Spesa sanitaria soltanto propaganda sulla pelle dei cittadini

"Sulla questione sanità , dopo la loro replica, mi corre l’obbligo di rispondere anche ai capigruppo Mattia Franceschelli del Pd, Marcello Ottani di Attiva e Massimo Donato di Cento sicura che, evidentemente, non hanno nemmeno la lungimiranza di seguire i consigli che gli si offre gratuitamente". È secca la replica del deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti verso i tre gruppi di maggioranza. "E pensare – attacca – che avevo anche anticipato di non tirare fuori la storiella della spesa sanitaria in rapporto al Pil, che non è una misura internazionale come loro affermano, ma un escamotage delle sinistre per non accettare il fatto che questo governo abbia stanziato più fondi per la sanità di tutti i governi precedenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Spesa sanitaria, soltanto propaganda sulla pelle dei cittadini"

In questa notizia si parla di: spesa - sanitaria - soltanto - propaganda

La spesa sanitaria nazionale incide sulla sopravvivenza dei pazienti affetti da leucemie, linfomi e mielomi - Economia e salute sono sempre più strette. E non solo quando si tratta di programmare investimenti ed approcci terapeutici, attraverso percorsi appropriati.

Ufficio bilancio Usa: "Con la nuova legge di spesa di Trump 12 milioni di americani senza copertura sanitaria" - Trump: "Sui dazi non credo servirà prorogare la scadenza". Nuovo attacco alla Fed: "Tutti sono meglio di Powell"

Non solo soldi in più nella busta paga, per docenti e ATA più welfare: sconti e agevolazioni per spesa, treni e aerei, assicurazione sanitaria e contro gli infortuni - Non solo soldi in più nella busta paga. Per docenti e ATA sono in arrivo diverse agevolazioni che mirano ad equiparare il personale scolastico con il resto della Pubblica Amministrazione.

Il governo Meloni è il governo delle nuove tasse. Tasse e propaganda, nient’altro. Vai su Facebook

Spesa sanitaria, soltanto propaganda sulla pelle dei cittadini; La norma del Governo sui tagli alle liste d'attesa? «Un miraggio».

"Spesa sanitaria, soltanto propaganda sulla pelle dei cittadini" - "E pensare – attacca – che avevo anche anticipato di non tirare fuori la storiella della spesa sanitaria in rapporto al Pil ... ilrestodelcarlino.it scrive