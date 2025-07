Specialisiti Aoui e medici di base insieme per prevenire la fibrosi epatica e il tumore del fegato

Riconoscere precocemente il rischio di fibrosi epatica nei pazienti con disfunzioni metaboliche. È questo l’obiettivo della nuova collaborazione nata tra gli specialisti Aoui e i medici di medicina generale. L’attività è coordinata dal dottor Andrea Dalbeni, Uoc Medicina generale C, e dal. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: aoui - medici - fibrosi - epatica

Specialisiti Aoui e medici di base insieme per prevenire la fibrosi epatica e il tumore del fegato; AOUI e Ordine dei Medici: Insieme contro la fibrosi epatica e il tumore del fegato; Verona, un semplice calcolo per prevenire gravi malattie del fegato.

Specialisiti Aoui e medici di base insieme per prevenire la fibrosi epatica e il tumore del fegato - Grazie a questa collaborazione, sarà possibile identificare già dall’ambulatorio del medico di base i pazienti a rischio attraverso un semplice test di screening ... Lo riporta veronasera.it

Verona, un semplice calcolo per prevenire gravi malattie del fegato - Verona, alleanza tra l’ospedale e i medici di medicina generale per intercettare pazienti a rischio fibrosi epatica e tumore al fegato ... Come scrive veronaoggi.it