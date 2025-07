LA SPEZIA Una denuncia per lo smarrimento dei beni ritrovati sugli autobus di Atc e poi “scomparsi“. è quanto starebbe valutando l’associazione Casa del consumatore alla luce della notizia pubblicata da La Nazione nei giorni scorsi: alcuni telefoni – un imprecisato numero di smartphone e forse altri dispositivi elettronici – che gli utenti avrebbero banalmente dimenticato sui mezzi e che, anzichĂ© prendere la via dell’ufficio oggetti smarriti – formalmente istituito, come da normativa, in municipio – sarebbero finiti in mani non deputate a gestirli. L’associazione esprime "profonda preoccupazione e indignazione" sugli episodi, sottolineando che "non è solo un grave disservizio, ma un fatto che mina profondamente la fiducia dei cittadini e l’immagine dell’azienda stessa, oltre a gettare un’ombra sull’intera categoria professionale degli autisti e del personale di bordo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spariti i cellulari smarriti. Consumatori contro Atc