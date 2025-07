Spagna incendi nella regione di Avila | vigili del fuoco in azione

Diversi incendi boschivi causati dalle alte temperature hanno interessato la la regione di Avila, in Spagna, a nord-ovest di Madrid. Nella zona sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme, con l’unitĂ militare di emergenza spagnola che ha inviato altri 16 uomini e 59 veicoli per rafforzare le proprie risorse nella zona. Roghi hanno coinvolto anche la regione di LĂ©on. Secondo le autoritĂ spagnole, fino al 29 luglio nel paese sono stati registrati oltre 130 incendi, che hanno distrutto finora circa 35mila ettari di terreno. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spagna, incendi nella regione di Avila: vigili del fuoco in azione

