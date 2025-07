Sottrae medicinali dall’ospedale San Pio | infermiera irpina arrestata per peculato

Una professionista sanitaria di 49 anni, irpina, residente in un comune della Baronia e in servizio presso l’ospedale “San Pio” di Benevento, è stata arrestata ieri in flagranza di reato dagli agenti della squadra mobile della Questura. La donna è accusata di peculato. Secondo quanto reso noto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

