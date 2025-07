Sottopasso area Cecchetti | Il sindaco non ha idea dell’opera da chiedere

Sottopasso per il collegamento tra l’area Cecchetti e via Venezia non tecnicamente fattibile "lo ha detto il sindaco ma, premesso che la convenzione tra Comune e Civitanova 2000 è stata rinnovata nel 2016, che risale a 10 anni prima e prevedeva il sottopasso, giĂ allora tecnici comunali lo ritenevano invece realizzabile". Tommaso Corvatta (nella foto) (Futuro in Comune) torna sulla mancata realizzazione delle opere pubbliche legate alla lottizzazione privata "e anche accettassimo - dice - che i problemi siano sorti dopo il 2016, per la presenza della falda acquifera, la possibile presenza di reperti archeologici era nota e a Roma ciò non impedisce i lavori per la metropolitana". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sottopasso area Cecchetti: "Il sindaco non ha idea dell’opera da chiedere"

In questa notizia si parla di: sottopasso - area - cecchetti - sindaco

Lecco e l’hub del trasporto pubblico: area verde sopra la stazione, nuovo sottopasso e parcheggio coperto per 50 bici - Lecco, 15 giugno 2025 – “Il più grande progetto di mobilità per la città di Lecco, che permetterà di connettere la nostra città ai principali circuiti nazionali e internazionali”.

Sopralluogo al cantiere del sottopasso ferroviario: collegherà l'area industriale alla strada provinciale - Ieri, si è svolto a Bagnacavallo un nuovo sopralluogo al cantiere per la realizzazione del sottopasso ferroviario carrabile di via Bagnoli Superiore e della nuova rete viaria che collegherà la strada provinciale 253 San Vitale all’area produttiva situata lungo la provinciale Naviglio.

Sottopasso area Cecchetti: Il sindaco non ha idea dell’opera da chiedere; Ex Cecchetti, studiamo un’opera alternativa; «Cecchetti, l’Olivetti di Civitanova. Ma ancora oggi manca il sottopasso».

Sottopasso area Cecchetti: "Il sindaco non ha idea dell’opera da chiedere" - Sottopasso per il collegamento tra l’area Cecchetti e via Venezia non tecnicamente fattibile "lo ha detto il sindaco ma, ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

"Ex Cecchetti, studiamo un’opera alternativa" - Il Resto del Carlino - Dopo la Conferenza di servizi del 9 giugno, che ha definitivamente affossato il sottopasso di via Venezia previsto nel piano particolareggiato ex Cecchetti, ancora nessun contatto tra Comune e ... Segnala ilrestodelcarlino.it