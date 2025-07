Sostegno agli impianti di risalita Il piano della Regione per l’inverno

Aprirà a breve un bando per dare sostegno alle imprese che gestiscono impianti di risalita nelle aree sciistiche della Toscana. L'intervento mette a disposizione 1,4 milioni di euro per la concessione di contributi a fondo perduto per le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione ordinaria degli impianti. "Questo intervento – sottolineano il presidente Eugenio Giani e l'assessore a economia e turismo Leonardo Marras – è pensato per sostenere un settore che svolge un ruolo importante per l'economia e l'attrattività turistica delle nostre montagne. Vogliamo aiutare le imprese degli impianti di risalita a garantire continuità e qualità del servizio, sostenendo al tempo stesso la manutenzione e il funzionamento delle strutture.

