Sospesa nel vuoto a 15 metri. Minaccia di lasciarsi cadere. Salvata dai carabinieri a Bibbiena.

di Serena Convertino BIBBIENA Una porta chiusa a chiave e una finestra spalancata sul vuoto. E' questo che nel pomeriggio di lunedì si sono trovati davanti i militari dell'Arma, allertati tramite il 112 per una situazione delle più delicate. Una donna, che come riferiscono i militari era in evidente stato di alterazione, si trovava seduta sul davanzale di una finestra al terzo piano di un palazzo del centro di Bibbiena, con tutte le intenzioni di mettere fine alla propria vita. La telefonata di segnalazione, l'arrivo tempestivo sul posto e poi l'inizio di una serie di lunghi minuti di azione per scongiurare il peggio.

