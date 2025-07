Sospensione idrica dalle 9 del mattino a San Giovanni Teatino | l' avviso dell' Aca

A seguito del collegamento della nuova linea idrica presente all'interno del sedime aeroportuale, l'Aca ha comunicato che per la giornata di domani, giovedì 31 luglio, è prevista una sospensione idrica nel Comune di San Giovanni Teatino.L'interruzione dell'erogazione idrica durerĂ dalle ore 9. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

