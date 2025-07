Sospensione Idrica Acea nel Municipio Roma III | disagi il 5 e 6 Agosto 2025

cea Ato2 ha annunciato un’interruzione programmata del servizio idrico per consentire interventi di manutenzione straordinaria sulla rete, finalizzati a migliorare l’efficienza del sistema. I lavori si svolgeranno a partire dalle ore 08:00 di martedì 5 agosto 2025 fino alle ore 07:00 di mercoledì 6 agosto 2025, interessando diverse aree del Municipio Roma III. Durante la sospensione, sono previste mancanze d’acqua eo abbassamenti di pressione in queste zone: Parte della zona Tufello. Parte della zona Vigne Nuove. Serpentara. Colle Salario. Nuovo Salario. Villaggio Angelini. Castel Giubileo. Possibili disagi potrebbero verificarsi anche in aree limitrofe a quelle elencate. 🔗 Leggi su Funweek.it