La nuova generazione dell’atletica corre veloce. E lo dicono i tempi. Perché dopo Gout Gout – che nel 2024 a 17 anni ha corso i 100 metri in 10?17 – è arrivato anche Sorato Shimizu, sedicenne giapponese che invece ha fermato il crono della gara regina dell’atletica a 10 secondi netti. Con un vento a favore di 1,7 metri al secondo – che ha quindi dato una grossa mano a Shimizu – ma comunque un tempo record. È infatti il miglior crono a livello mondiale Under 18 siglato clamorosamente da Shimizu ai giochi studenteschi nazionali. 17 anni Gout Gout, 16 Shimizu: dopo Alcaraz-Sinner nel tennis, anche l’atletica potrebbe aver trovato una rivalità simbolo per il futuro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sorato Shimizu sconvolge l’atletica: a 16 anni brucia il record giovanile sui 100 metri