“ Lo zoo ha ridotto il suo gruppo di babbuini della Guinea di dodici esemplari. La riduzione del gruppo era urgentemente necessaria perchĂ© il gruppo, con oltre 40 animali, superava di gran lunga i 25 animali adulti per i quali è stato progettato il recinto della specie dello zoo”, così inizia il comunicato ufficiale diramato dal Tiergarten NĂĽrnberg, uno zoo di Norimberga. Martedì 29 luglio, la struttura è rimasta chiusa per permettere al personale di procedere con l’intervento. Un’azione che ha scosso gli animalisti e gli attivisti, che non solo hanno contestato la decisione, ma hanno anche provato a intervenire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Soppressi 12 babbuini della Guinea per sovrannumero allo zoo di Norimberga”: polemiche infuocate in Germania

