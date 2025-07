Sophia Loren assente al matrimonio del figlio Carlo Ponti Jr | Ha inviato un videomessaggio

Pochi giorni fa a Santa Monica, negli Stati Uniti, si è sposato per la seconda volta Carlo Ponti Jr., figlio maggiore di Sophia Loren e Carlo Ponti. La madre, però, non ha potuto partecipare alla cerimonia: "Ora attende la coppia per la festa ufficiale a Ginevra". 🔗 Leggi su Fanpage.it

