Sono stufa mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi lo sfogo della mamma di Andrea Sempio

Garlasco (Pavia), 30 luglio 2025 – “ Mio figlio non può aver lasciato impronte di sangue nella casa dei Poggi perché non è andato in casa dei Pogg i ad ammazzare Chiara”. Sono le parole della mamma di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, a Morning News su Canale 5 parlando dell 'impronta 33 che, secondo una perizia dei legali di Alberto Stasi, presenterebbe sangue e sudore del 37enne ora indagato. "Sono uscita di mia iniziativa e sono venuta qui davanti - ha spiegato - perché sono stufa di sentire tante cose non vere dette da tv e giornali”. E ancora: “Quello che dicono i legali di Stasi dovrà essere verificato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Sono stufa, mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi”, lo sfogo della mamma di Andrea Sempio

L’arma del delitto Poggi si cerca vicino casa della nonna delle gemelle Cappa: chi sono e cosa c’entrano - Ricerche in corso in una roggia in via Fante d’Italia a Tromello dove potrebbe trovarsi l'arma del delitto di Garlasco: chi ha ucciso Chiara Poggi 18 anni fa potrebbe averlo fatto con un attizzatoio da camino secondo gli inquirenti.

Il caso Chiara Poggi a Garlasco attraverso i suoi protagonisti: da Sempio a Stasi, chi sono - La vittima, il suo fidanzato condannato, l’amico indagato. E poi le gemelle Cappa, genitori, avvocati e testimoni: tanti nomi che tornano ora nelle indagini

Garlasco, i genitori di Chiara Poggi: ‘Stasi sa chi sono gli ignoti’ - Rita e Giuseppe Poggi a Quarto Grado: ‘Stasi è il condannato’. A quasi vent’anni dall’ omicidio di Chiara Poggi, il dolore della sua famiglia è rimasto immutato, come se il tempo non fosse mai passato.

Rita Preda e Giuseppe Poggi sono stati accusati di tutto. Da vittime collaterali del barbaro omicidio di Chiara, sono diventati quelli che coprono il figlio Marco, forse assassino o complice. Quelli che mentono, costruiscono alibi, che non vogliono restituire il risar Vai su Facebook

I genitori di Chiara Poggi al Fatto: “Alberto Stasi non ci disse mai: ‘Io non l’ho uccisa’. È peggio di 18 anni fa: eravamo le vittime, ora siamo i colpevoli. Sono arrivati ad accusare nostro figlio di aver ucciso la sorella”. @stanzaselvaggia Vai su X

