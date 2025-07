Solbakken ai saluti | la Roma tratta la cessione definitiva al Nordsjaelland

La Roma è pronta a chiudere un’altra operazione in uscita: Ola Solbakken è vicino al trasferimento definitivo al Nordsjaelland, club di vertice del campionato danese. Dopo due stagioni passate in prestito tra Grecia, Giappone e infine Empoli, l’esterno norvegese classe 1998 sembra destinato a salutare definitivamente Trigoria. Secondo le ultime indiscrezioni, nella giornata di oggi sono previsti nuovi contatti per definire l’intesa tra le parti. Per la Roma si tratterebbe di una plusvalenza piena, considerando che il giocatore era arrivato a parametro zero nel 2023 dal BodøGlimt. Solbakken, che nell’ultima stagione ha collezionato 25 presenze complessive senza riuscire a incidere in zona offensiva, non rientra nei piani di Gian Piero Gasperini, che ha già dato il via libera alla sua partenza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Solbakken ai saluti: la Roma tratta la cessione definitiva al Nordsjaelland

