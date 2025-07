Sola M5s | Il centrodestra pescarese al fianco del governo sulla deregulation della caccia e contro gli animali

“Il centrodestra pescarese si conferma vassallo della presidente del consiglio Giorgia Meloni e si schiera contro gli animali e contro la biodiversità ”. Con queste parole il consigliere comunale Paolo Sola (M5s) commenta il “no” all’ordine del giorno con cui chiedeva al Comune e quindi a sindaco. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

"Il centrodestra dice 'no' allo stop degli animali nei circhi, ennesima pagina nera": la denuncia di Sola (M5s) - Bocciato nell’ultimo consiglio comunale l’ordine del giorno portato in aula dal consigliere M5s Paolo Sola con cui si chiedeva all’amministrazione di accelerare sul “no” agli animali nei circhi e dunque di sostenere l’attuazione della legge 106/2022 per il superamento definitivo del loro uso.

Sola (M5s) sulle elezioni annullate dal Tar: "Il centrodestra si spacca e presenta due ricorsi diversi" - Duro attacco del consigliere comunale del M5s Paolo Sola al centrodestra in merito alla questione del voto annullato il 27 sezioni dal Tar e dai ricorsi presentati dal centrodestra: “Ci sarebbe quasi da ridere, se non fosse tutto tragicamente serio e indegno.

