Sogesid utile netto oltre 780mila euro nel 2024

Sogesid, la società di Stato che si occupa di ingegneria ambientale e sviluppo del territorio, ha chiuso il 2024 con un utile netto di oltre 780mila euro, "evidenziando una chiara inversione di tendenza rispetto al passato e il pieno ritorno della società alla redditività , a conferma dell'efficacia del percorso di riorganizzazione avviato". Il 2024, si legge in una nota, ha visto il valore della produzione superare i 61 milioni di euro, con un aumento del 16,4%, e un margine di contribuzione delle commesse produttive salito da 6,3 a 9,4 milioni di euro (dal 13,2% al 18,3%). Nel corso della presentazione del primo Rapporto Sogesid "Attività 2024 e indirizzi strategici 2025", al Senato, sono stati illustrati gli esiti dell'azione di rilancio e le prospettive future della società , impegnata, in particolare, nella salvaguardia delle risorse idriche, nella messa in sicurezza e bonifica delle falde acquifere, nel contrasto al dissesto idrogeologico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net