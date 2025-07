sogesid utile netto nel 2024 di oltre 780mila euro

Roma, 30 lug. (askanews) - Sogesid, società di ingegneria ambientale dello Stato, ha annunciato un importante ritorno alla redditività nel 2024 con un utile netto di oltre 780 mila euro. Un risultato presentato al Senato nel Primo Rapporto Sogesid "Attività 2024 e Indirizzi Strategici per il 2025" che, dopo quattro anni di perdite, partendo da un 2020 chiuso in calo di oltre 7 milioni, segna adesso una netta inversione di marcia, confermando il successo del programma di riorganizzazione messo in atto dalla nuova governance. Oggi Sogesid rappresenta una realtà solida, capace di generare valore per il sistema pubblico grazie ad un'efficace strategia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

