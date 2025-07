Sogesid torna alla redditività con utile di 780mila euro

Sogesid S.p.A., la Società di ingegneria ambientale dello Stato, ha annunciato un significativo ritorno alla redditività nel 2024 con un utile netto di oltre 780mila euro. Questo risultato, presentato al Senato nel "1° Rapporto Sogesid: Attività 2024 e Indirizzi Strategici per il 2025", segna una netta inversione di tendenza dopo quattro anni di perdite, partendo dal 2020 quando chiudeva con un negativo di oltre 7 milioni, confermando l'efficacia del percorso di riorganizzazione intrapreso dalla nuova governance.  Il Ruolo della Governance: Strategia ed Efficienza Il Presidente, Roberto Mantovanelli, ha sottolineato il ruolo cruciale della governance nella supervisione e nella garanzia della corretta direzione strategica della Società . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sogesid torna alla redditività con utile di 780mila euro

