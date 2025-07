Sofia Napoli della Chimera Nuoto vince due argenti con la nazionale

Medaglie internazionali per Sofia Napoli. L’atleta della Chimera Nuoto, nata nel 2010, è stata convocata per la prima volta dalla nazionale italiana giovanile per partecipare all’EYOF - European Youth Olympic Festival di Skopje in Macedonia dove è riuscita a ribadire le proprie qualitĂ tecniche e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it