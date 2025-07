Social vietati ai minori di 16 anni in Australia | anche Youtube nella lista

Anche Youtube sarĂ tra i social vietati agli under 16 in Australia. La legge approvata lo scorso anno, che entrerĂ in vigore a dicembre 2025, non lascia fuori il popolare sito di video. I giovanissimi potranno quindi usufruirne come spettatori ma non avere un proprio account tramite il quale caricare contenuti. Nell’elenco dei siti bannati sono presenti anche TikTok, Instagram, Facebook, X e Snapchat. “I social media stanno producendo danni sociali ai nostri figli e voglio che i genitori australiani sappiano che siamo al loro fianco”, ha dichiarato il primo ministro Anthony Albanese, come riporta la BBC, aggiungendo che “sappiamo che questa non è l’unica soluzione, ma farĂ la differenza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Social vietati ai minori di 16 anni in Australia: anche Youtube nella lista

