Snam ricavi 6 mesi in crescita a 1,96 miliardi utile +8,5%

Snam ha chiuso i primi 6 mesi dell'anno con ricavi in crescita del 5,9% a 1,96 miliardi. In rialzo del 5,5% a 1,49 miliardi il margine operativo lordo e dell'8,5% a 750 milioni l' utile netto. In lieve calo da 1,2 a 1,1 miliardi gli investimenti mentre vengono confermate le stime per l'intero esercizio. In crescita del 6% a 32,96 miliardi di metri cubi la domanda di gas, mentre a fine giugno gli stoccagi hanno raggiunto il 71%, pari al 10% oltre la media europea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Snam, ricavi 6 mesi in crescita a 1,96 miliardi, utile +8,5%

