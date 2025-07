Smercio di cocaina e hashish fra la Campania e la Sicilia 2 canicattinesi fra i 30 indagati

Ci sono pure due canicattinesi fra i 32 indagati della Direzione distrettuale antimafia, gran parte dei quali arrestati lo scorso 22 maggio dalla polizia, che rischiano di finire a processo nell'ambito di un'inchiesta su un traffico di cocaina e hashish che, dalla Campania, avrebbe rifornito le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: cocaina - hashish - campania - canicattinesi

Beccato con cocaina, hashish e marijuana: arrestato un minorenne a Santa Marinella - Santa Marinella, 9 maggio 2025 – I carabinieri della Stazione di Santa Marinella hanno condotto un’operazione di controllo del territorio mirata alla prevenzione e al contrasto del traffico di stupefacenti.

Crema, 19 chili di droga nascosti sul tetto: arrestato 23enne, in casa cocaina, hashish e soldi in contanti - A Crema, un giovane di 23 anni è stato arrestato per spaccio. Sequestrati 19 kg di droga destinati alla provincia.

Hashish e cocaina: fermati un 14enne e una 50enne - Due persone, un 14enne e una 50enne, sono stati controllati dalla polizia e sono stati trovati con alcuni grammi di hashish uno e cocaina l'altra.

Smercio di cocaina e hashish fra la Campania e la Sicilia, 2 canicattinesi fra i 30 indagati; L'alleanza della famiglia Milazzo col clan Rinzivillo: cocaina e hashish sull'asse Canicattì-Gela; Blitz antidroga in mezza Sicilia, due canicattinesi indagati: 22 arresti.

Sequestrate dosi di hashish e cocaina in carcere del Casertano - Dosi di hashish e cocaina sono state sequestrate dalla Polizia Penitenziaria nel Carcere Arienzo, in provincia di Caserta, nel corso di una operazione antidroga eseguita anche con il personale del ... Come scrive ansa.it

Carcere di Arienzo, sequestrate dosi di hashish e cocaina - Carcere di Arienzo, sequestrate dosi di hashish e cocaina Nel corso di una operazione antidroga eseguita anche con il personale del distaccamento cinofili di Benevento giovedì 10 luglio 2025, 07:55 ... Riporta ilmattino.it