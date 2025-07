Smascherata l’ombra silenziosa sull’omicidio Ansaloni | arrestata la compagna Clementina Fumo

Ucciso tra le mura di casa: arrestata Clementina Fumo dopo due anni e mezzo di indagini. All’apparenza, un malore improvviso. Così Clementina Fumo, 63 anni, aveva raccontato la morte del compagno Maurizio Ansaloni, 58 anni, nel gennaio 2023. Nessun segno di colluttazione, solo un corpo immobile e una telefonata tardiva ai soccorsi. La ricostruzione iniziale sembrava plausibile. Ma qualcosa non tornava. Le contraddizioni della donna, il suo atteggiamento distaccato, i ritardi nella chiamata d’aiuto. Oggi, la verità è emersa: non fu un destino naturale, ma un omicidio. Clementina Fumo è stata arrestata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Smascherata l’ombra silenziosa sull’omicidio Ansaloni: arrestata la compagna Clementina Fumo

In questa notizia si parla di: fumo - clementina - ansaloni - arrestata

Clementina Fumo strangola il compagno Maurizio Ansaloni e chiama i soccorsi: «Ha avuto un malore». I dettagli sospetti e la situazione familiare - «Venite, mio marito ha avuto un malore improvviso». La telefonata di Clementina Fumo ai soccorsi è stata fatta dopo che la donna ha ucciso il compagno, Maurizio Ansaloni.

Omicidio di Maurizio Ansaloni a Gioia Tauro, soffocato dalla compagna Clementina Fumo: "Maschicidio" - Arrestata Clementina Fumo, compagna di Maurizio Ansaloni con l'accusa di omicidio aggravato. Il procuratore ha parlato di "Maschicidio"

Clementina Fumo strangola il compagno Maurizio Ansaloni e chiama i soccorsi: «Ha avuto un malore». L'omicidio scoperto dopo più di due anni - «Venite, mio marito ha avuto un malore improvviso». La telefonata di Clementina Fumo ai soccorsi è stata fatta dopo che la donna ha ucciso il compagno, Maurizio Ansaloni.

Clementina Fumo strangolò il compagno Maurizio Ansaloni e chiamò i soccorsi: «Ha avuto un malore». L'arresto dopo anni e i dettagli sospetti; Omicidio di Maurizio Ansaloni a Gioia Tauro, soffocato dalla compagna Clementina Fumo: Maschicidio; Maurizio è morto per un malore improvviso, ma il corpo è pieno di lesioni: la compagna arrestata per omicidio.

Chi era Maurizio Ansaloni, morto nel 2023: arrestata la compagna Clementina Fumo. "Fu un omicidio" - Clementina Fumo arrestata per l’omicidio del compagno Maurizio Ansaloni, inizialmente creduto morto per cause naturali. Da tag24.it

“Ha strangolato il compagno simulando la morte per cause naturali”: arrestata donna a Gioia Tauro - Un crimine consumato in un contesto di degrado, tra le mura domestiche, nel silenzio e nella solitudine. Scrive ilfattoquotidiano.it