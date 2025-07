Smart Clinic il benessere non va in vacanza | nuova iniziativa per la salute muscolo-scheletrica

L’estate è il momento ideale per prendersi cura della propria salute, approfittando del tempo libero e di un ritmo più disteso. Per rispondere alle esigenze di chi convive con dolori articolari, tensioni muscolari o esiti post-traumatici, Smart Clinic — centro medico del Gruppo San Donato — propone la visita fisiatrica a 100 euro con incluso il primo trattamento fisioterapico, prenotabile per tutto il mese di agosto e con la possibilità di effettuare la prestazione anche nei mesi successivi, in base alla disponibilità e alle esigenze del paziente. Un’opportunità concreta per iniziare un percorso di cura personalizzato, con professionisti esperti e senza lunghe attese: -La visita fisiatrica è il primo passo per tornare in forma e rappresenta un momento fondamentale per analizzare dolori muscolo-scheletrici, traumi, rigidità articolari, esiti di interventi o patologie croniche come l’artrosi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

