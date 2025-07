Smaltimento rifiuti affidati i lavori per l' impianto a Mili | passaggio cruciale anche per ridurre le tariffe

È stato aggiudicato l’appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’impianto per il trattamento della frazione umida e di supporto al ciclo depurativo presso il sito di Mili, nel Comune di Messina. Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese con capofila il Consorzio Stabile Energos. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Sversamenti fognari sulla spiaggia di Mili, interventi straordinari all'impianto - Sarà realizzata una pista provvisoria per accedere all'impianto di sollevamento fognario sull'arenile di Mili marina.

