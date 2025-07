Smallville | il sequel riceve un importante aggiornamento per il 2025 da Tom Welling dopo il rinvio del rilancio della DC TV

La serie TV sequel di Smallville con Tom Welling e Michael Rosenbaum riceve un nuovo aggiornamento DC dall’ex attore di Superman. Mentre il cast di Smallville ha terminato la sua corsa nel lontano 2011 su The CW, il dramma incentrato su Clark Kent sta valutando una potenziale resurrezione, dato che Welling e Rosenbaum stanno sviluppando un sequel animato, con l’obiettivo di far doppiare i rispettivi personaggi DC dagli attori originali. Tuttavia, dato che il sequel di Smallville è in fase di sviluppo da diversi anni, il progetto deve ancora essere esaminato dalla Warner Bros. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Superman di tom welling vola su metropolis nel sequel epico di smallville - Il ritorno di Tom Welling come Superman in un’arte fan dedicata a Smallville. Nel panorama delle produzioni DC, il personaggio di Superman continua a suscitare grande interesse tra i fan.

Aggiornamenti sulla serie sequel di smallville da tom welling dopo il ritardo del reboot dc tv - aggiornamenti su un possibile sequel di smallville con tom welling. Il celebre drama televisivo Smallville, incentrato sulle avventure di Clark Kent prima di diventare Superman, continua a suscitare interesse tra i fan e gli addetti ai lavori.

Smallville, la serie animata sequel non si farà - Movieplayer.it - Movieplayer Serie TV News Smallville: l'autore svela il motivo per cui la serie animata sequel non si farà (e c'entra James Gunn) Inizialmente proposta alla Warner Bros. Secondo movieplayer.it