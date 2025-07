Slow horses perde il showrunner storico mentre termina la produzione della quinta stagione

la fine del ruolo di showrunner per “slow horses” con l’addio di will smith. La serie televisiva “Slow Horses” sta vivendo un importante cambio nella sua direzione creativa. Dopo cinque stagioni di successo, il produttore esecutivo e sceneggiatore principale Will Smith ha annunciato la decisione di lasciare il progetto al termine della quinta stagione. Questa scelta arriva nonostante il rinnovo dello show fino alla settima stagione, aprendo così nuovi scenari per il futuro della produzione. le motivazioni dell’addio di will smith. Smith ha spiegato che la conclusione della quinta stagione rappresenta un momento naturale per passare le redini a nuovi responsabili. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Slow horses perde il showrunner storico mentre termina la produzione della quinta stagione

