Skymetro | il comitato per il no Non si farà una vittoria per la Val Bisagno

Lo Skymetro non si farà. A dirlo, ancora una volta, è stata ieri la sindaca che ha confermato lo stop al progetto, annunciando anche un incontro previsto per il 6 agosto con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Una dichiarazione che arriva come conferma per il comitato Opposizione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Skymetro: il comitato del sì torna all'attacco: "Ecco perché il tram non va bene" - I comitati cittadini favorevoli alla realizzazione dello Skymetro tornano a farsi sentire, questa volta con un documento che esplicita punto per punto le ragioni del loro “no” al tram in Valbisagno.

