Skriniar sarà del Fenerbahce! Tutto definito con il club turco | adesso mancano solo due aspetti formali per determinare la fine della trattativa Le ultimissime sull’ex obiettivo della Juve

Skriniar sarà un nuovo giocatore del Fenerbahce: tutti i dettagli della seconda avventura in terra turca per l’ex obiettivo della Juve. Il Paris Saint-Germain sta per alleggerirsi di uno dei suoi esuberi: Milan Skriniar sta per lasciare la capitale francese per intraprendere una nuova avventura al Fenerbahçe. Secondo quanto riferito da L’Equipe, il trasferimento, che si concretizzerà per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, è ormai definito. Il difensore slovacco, che aveva già trascorso parte della stagione 20242025 in prestito al Fenerbahce, ha finalmente raggiunto un accordo per un trasferimento definitivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

