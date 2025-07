Sinner riecco Ferrara | il nuovo preparatore atletico a Montecarlo

(Adnkronos) – Umberto Ferrara torna al fianco di Jannik Sinner. Dopo l'annuncio ufficiale degli scorsi giorni, che aveva suscitato molte discussioni visto il coinvolgimento del preparatore atletico nel caso Clostebol che è costato tre mesi di sospensione al tennista azzurro, Sinner è sceso in campo per allenarsi a Montecarlo e per continuare a preparare l'avvicinamento . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: sinner - ferrara - riecco - preparatore

Berrettini si separa da Ferrara, l'ex preparatore di Sinner coinvolto nel caso Clostebol - Dopo un anno di lavoro insieme il tennista e l'uomo dei muscoli si separano. Matteo ora prepara la stagione sull'erba

Fine della collaborazione tra Berrettini e Ferrara, ex preparatore di Sinner nella vicenda ‘Clostebol’ - La notizia è stata riportata dalla Gazzetta dello Sport e ci si riferisce al termine della collaborazione tra Matteo Berrettini e il preparatore atletico, Umberto Ferrara, ex collaboratore di Jannik Sinner e coinvolto nella vicenda “Clostebol” con al centro dell’attenzione il n.

Berrettini si separa da Ferrara, l’ex preparatore atletico di Sinner coinvolto nel caso Clostebol - Matteo Berrettini ha deciso di chiudere dopo circa un anno la propria collaborazione con Umberto Ferrara, ex preparatore atletico di Jannik Sinner coinvolto nel caso Clostebol.

Sinner si allena a Montecarlo. E con lui c'è Ferrara; Mondiali nuoto Singapore, programma 31 luglio: orari e dove vedere italiani in tv; Atp Cincinnati, Berrettini non ci sarà : è il quarto forfait consecutivo.

Sinner, riecco Ferrara: il nuovo preparatore atletico a Montecarlo - Dopo l'annuncio ufficiale degli scorsi giorni, che aveva suscitato molte discussioni visto il coinvolgimento del preparatore atletico nel caso Closteb ... Da msn.com

Sinner riprende Ferrara come preparatore atletico dopo il caso Clostebol - Dopo l’annuncio del team del numero uno del mondo il rientro al lavoro immediato in vista degli Us Open ... Scrive msn.com