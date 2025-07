Sinner e Alcaraz cancellati dal torneo | bomba nel tennis

Niente torneo per Sinner e Alcaraz: scoppia la bomba nel tennis, i tifosi dei due campioni sono senza parole. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno scelto di non prendere parte al Masters 1000 di Toronto. I due campioni hanno preferito prolungare il proprio periodo di riposo per riprendersi al meglio dopo Wimbledon, un torneo che ovviamente toglie tante energie sia fisiche che mentali, specialmente a chi arriva a giocarsi il trofeo sul Centrale. Sinner e Alcaraz saranno di nuovo in scena nel Masters 1000 di Cincinnati, un torneo che sarĂ molto utile anche per preparare al meglio gli US Open. Tuttavia la scelta di Jannik e Carlos ha suscitato un po’ di malumore nel pubblico di Toronto, che deve rinunciare a vedere il numero 1 e il numero 2 al mondo, e anche in tanti tifosi che sui social hanno espresso il proprio disappunto per questi forfait. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Sinner e Alcaraz cancellati dal torneo: bomba nel tennis

In questa notizia si parla di: sinner - alcaraz - torneo - bomba

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già . Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Carlos Alcaraz ammette: “Ho bisogno di Sinner per esprimere il mio miglior tennis” - Carlos Alcaraz ha iniziato bene il proprio percorso negli Internazionali d’Italia 2025. Lo spagnolo (n.

Sinner rimonta Paul e vola in finale agli Internazionali, super sfida con Alcaraz che ha battuto Musetti - ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner vola in finale agli Internazionali d’Italia 2025. Il numero 1 del mondo batte in rimonta Tommy Paul: 1-6 6-0 6-3 il punteggio in favore del tre volte campione Slam che, dopo una partenza a rilento, è salito progressivamente di colpi chiudendo i conti in un’ora e 43 minuti.

Jannik Sinner è il primo italiano a vincere il torneo di Wimbledon. Già tennista numero uno al mondo, Sinner ha battuto Carlos Alcaraz in finale in quattro set col punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. L’azzurro, undicesimo giocatore nell’era Open ad aver raggiunto la Vai su Facebook

Bomba Sinner, allenamento durante la squalifica: Lo abbiamo fatto in una villa privata; Alcaraz, ma è Dragon Ball? La bomba magnetica per tornare a sfidare Sinner; Bomba Alcaraz, Sinner disperato: ora non ci sono più dubbi.

Sinner-Alcaraz, esplode un’altra bomba: è ufficiale - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ancora al centro dell'attenzione: è arrivata una vera e propria bomba poche ore fa. Come scrive tennisfever.it

Sinner-Alcaraz, bomba nel circuito Atp: cos’è successo - Novità importante nel circuito ATP, si torna a parlare della rivalità tra Sinner e Alcaraz: cosa è successo, i tifosi restano a bocca aperta ... Si legge su tennisfever.it