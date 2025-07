Sinner e Alcaraz avversari in doppio misto agli US Open? Come funziona il format e quando si gioca

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono affrontati in ben tre finali negli ultimi due mesi: lo spagnolo ha avuto la meglio agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros (annullando tre match-point al rivale), l’italiano ha trionfato a Wimbledon. Il numero 1 del mondo e il numero 2 del ranking ATP potrebbero fronteggiarsi nuovamente negli atti conclusivi del Masters 1000 di Cincinnati e degli US Open, ma potrebbero incrociarsi anche in un’altra occasione al di fuori del singolare. Stiamo parlando del doppio misto degli US Open: il fuoriclasse altoatesino lo giocherĂ in coppia con la statunitense Emma Navarro, mentre l’iberico sarĂ affiancato dalla britannica Emma Raducanu. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner e Alcaraz avversari in doppio misto agli US Open? Come funziona il format e quando si gioca

