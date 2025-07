Singapore | World Aquatics Championships tuffi sincronizzati misti

Le medaglie d'oro italiane Chiara Pellacani e Matteo Santoro (a destra) posano dopo la cerimonia di premiazione della finale di tuffi sincronizzati misti da trampolino di 3m ai World Aquatics Championships di Singapore, oggi 30 luglio 2025. Le medaglie d'oro italiane Chiara Pellacani (la terza a destra) e Matteo Santoro (il terzo a sinistra) posano con le medaglie d'argento australiane Maddison Keeney (la seconda a sinistra) e Cassiel Rousseau (il primo a sinistra) e le medaglie di bronzo cinesi Li Yajie (la prima a destra) e Cheng Zilong durante la cerimonia di premiazione della finale di tuffi sincronizzati misti da trampolino di 3m ai World Aquatics Championships di Singapore, oggi 30 luglio 2025.

