Singapore il primo oro azzurro arriva dai tuffi | sul podio Pellacani e Santoro nel trampolino 3 metri misto

Nel nuoto, attesa per la staffetta mista. Cerasuolo in finale nei 50 rana, Razzetti e Burdisso nei 200 farfalla. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Singapore, il primo oro azzurro arriva dai tuffi: sul podio Pellacani e Santoro nel trampolino 3 metri mistoÂ

Medaglia d’argento ai Mondiali di nuoto a Singapore per Nicolò Martinenghi nei 100 rana. Oro per il cinese Quin Hayang, bronzo per il kirghiso Denis Petrashov. Ludovico Viberti arriva invece quinto. L'azzurro, campione olimpico a Parigi, ha nuotato con il te Vai su Facebook

Per Thomas Ceccon è un argento di delusione nei suoi 100 dorso. Perchè il più deluso è lui ("ero venuto qui per vincere"). Lo conosciamo, quando non arriva un oro lui non può essere mai contento. La sua tattica, il primo 50 più lento per poi giocarsela nel rito Vai su X

Risultati Nuoto Mondiali Singapore 2025: Thomas Ceccon argento nei 100 m dorso; Mondiali di nuoto di Singapore: Pellacani e Santoro oro nei 3m sincro misto - Tuffi, il primo oro italiano a Singapore; Mondiali nuoto, gli italiani in finale a Singapore: dove vederlo in tv e streaming, orario e programma delle gare degli azzurri.

Mondiali di nuoto a Singapore, arriva la prima medaglia per gli azzurri - Nella giornata d’esordio per il nuoto in vasca, arriva la prima medaglia dell’Italia ai Mondiali di Singapore. Si legge su msn.com

Singapore, mondiali di nuoto: Altre due medaglie per gli azzurri, doppio argento con Ceccon e Quadarella - Strepitoso Thomas Ceccon che si è preso con forza l’argento nei 100 dorso. Segnala rtl.it